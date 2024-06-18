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Матч футбольных «Краснодара» и «Кубани» пройдет в краевой столице 23 июня

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/match-futbolnyh-krasnodara-i-kubani-projdet-v-kraevoj-stolitse-23-iyunya
Матч футбольных «Краснодара» и «Кубани» пройдет в краевой столице 23 июня
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Контрольный матч ФК «Краснодар» и «Кубань» пройдет 23 июня в 19:00 на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Билет на матч можно купить в кассах стадиона «Краснодар», стоимость билетов — от 100 до 700 рублей. Для покупки необходимо приобрести карту болельщика, для нее понадобится паспорт. Купить можно не более трех билетов в одни руки, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Читайте также: матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в Волгограде.

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