Матч футбольных «Краснодара» и «Кубани» пройдет в краевой столице 23 июня

Контрольный матч ФК «Краснодар» и «Кубань» пройдет 23 июня в 19:00 на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Билет на матч можно купить в кассах стадиона «Краснодар», стоимость билетов — от 100 до 700 рублей. Для покупки необходимо приобрести карту болельщика, для нее понадобится паспорт. Купить можно не более трех билетов в одни руки, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

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