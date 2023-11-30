Мать участника СВО из Динского района пожаловалась на угрозы от соседа
Жительница станицы Пластуновской рассказала, что ее сосед из-за споров о границах земельного участка регулярно оскорбляет ее по национальному признаку и угрожает физической расправой.
По словам женщины, за нее некому заступиться. Ее сын служит в армии России и сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ситуация осложнилась и жительница Пластуновской теперь боится выходить из дома. К ситуации подключили местные общественники.
Информацией о притеснении женщины заинтересовался и председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и доложить о ее результатах.
Следователи инициировали передачу материала проверки по жалобе женщины из МВД в свое производство. Ход проверки по факту инцидента в Пластуновской поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.
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