Мать участника СВО из Динского района пожаловалась на угрозы от соседа

Жительница станицы Пластуновской рассказала, что ее сосед из-за споров о границах земельного участка регулярно оскорбляет ее по национальному признаку и угрожает физической расправой.

По словам женщины, за нее некому заступиться. Ее сын служит в армии России и сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ситуация осложнилась и жительница Пластуновской теперь боится выходить из дома. К ситуации подключили местные общественники.

Информацией о притеснении женщины заинтересовался и председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и доложить о ее результатах.

Следователи инициировали передачу материала проверки по жалобе женщины из МВД в свое производство. Ход проверки по факту инцидента в Пластуновской поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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