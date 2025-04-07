Мать убитой девушки-аниматора Мостыко впервые появилась на суде в Краснодаре

В Краснодарском краевом суде 7 апреля состоялось очередное заседание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенное в апреле 2023 года.

На процессе впервые присутствовала мать Татьяны — Надежда Плешкова, приехавшая из Красноярского края. Ее допрос запланировали на 10 апреля.

Татьяна Мостыко родилась в Красноярске, но переехала на Кубань для обучения в социально-педагогическом колледже. По словам матери, девушка начала вести праздничные мероприятия с 15 лет. Во время учебы она активно участвовала в различных конкурсах и мероприятиях, а затем нашла подработку аниматором.

По информации следствия, возвращаясь с работы, аниматоры встретили троих мужчин, которые предложили помощь с пробитым колесом. После этого молодых людей убили, похитили у них ценности, а тела спрятали. На скамье подсудимых находятся Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян, пишет kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани Демьян Кеворкьян может быть причастен к другому убийству. По словам свидетеля, Кеворкьян, работая с бригадой, вместо обещанных 80-90 тыс. рублей заплатил за работу 17 тыс. рублей. Одним из рабочих был Сергей Сербов, который сказал, что уйдет из-за невыплаты обещанной зарплаты. Из-за этого он получил удар палкой по голове и скончался на месте.

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