Мать кубанского срочника, погибшего на полигоне, отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей

Мать рядового Степана Цымбала планировала взыскать с Министерства обороны РФ 5 млн рублей за смерть своего сына на полигоне под Воронежем. Прикубанский районный суд Краснодара частично удовлетворил ее требования.

Матери погибшего срочника удалось взыскать с Минобороны РФ 1,5 млн рублей.

Ранее в суде установили, что срочник из Краснодарского края Степан Цымбал в феврале 2019 года находился на военном полигоне под Воронежем. Его командир под угрозой применить физическое насилие велел ему найти алкогольные напитки, которые пропали из его автомобиля. Вечером того же дня рядового нашли мертвым. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством. Офицер не признал вину и заявил, что всего лишь похлопал рядового по плечу.

В феврале этого года капитана запаса приговорили к условному сроку. Однако в апреле приговор изменили. За превышение должностных полномочий мужчине назначили 6 лет колонии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», труп Степана Цымбала нашли сослуживцы в палатке. У него на голове был пакет, перемотанный скотчем. Его руки были вытянуты вперед и также перемотаны скотчем на запястьях. По данным суда, смерть срочника наступила в результате асфиксии. При этом следов сопротивления или борьбы не обнаружили.