Мастерицы из Туапсе готовятся к международному конкурсу кукольников

Видео канала «Кубань 24»

Людмила Булавкина и ее мама Любовь Перегудова создают не просто кукол, а полноценные истории из тканей и ниток. Здесь есть эльфы и чудовища, герои древних мифов и персонажи мультфильмов.

Впервые мастерицы взяли в руки иголки около 10 лет назад. Они не задумывались об успехе, а просто занимались любимым хобби. Сейчас их декоративные игрушки на равных конкурируют на выставках с работами признанных кукольников.

Каждая работа по-своему уникальна. Мастерицы тщательно подбирают инструменты и элементы декора, прорабатывают уровень подвижности отдельных частей.

«Каждый пальчик сгибается, разгибается, и тут рука будет гнуться», — рассказала кукольный мастер Людмила Булавкина.

Сейчас женщины готовятся к международному конкурсу кукольников, который пройдет в Москве в конце года. У них уже за спиной многочисленные выставки и форумы, премия губернатора Кубани и признание поклонников — куклы туапсинских мастериц хранятся в коллекциях ценителей по всему миру.

При этом Людмила Булавкина — инвалид 2-й группы. Но своими работами она каждый день доказывает, что творческие возможности мастера безграничны.

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