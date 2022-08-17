Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мастерицы из Туапсе готовятся к международному конкурсу кукольников

Культура
17.08.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/masteritsy-iz-tuapse-gotovyatsya-k-mezhdunarodnomu-konkursu-kukolnikov
Видео канала «Кубань 24»

Людмила Булавкина и ее мама Любовь Перегудова создают не просто кукол, а полноценные истории из тканей и ниток. Здесь есть эльфы и чудовища, герои древних мифов и персонажи мультфильмов.

Впервые мастерицы взяли в руки иголки около 10 лет назад. Они не задумывались об успехе, а просто занимались любимым хобби. Сейчас их декоративные игрушки на равных конкурируют на выставках с работами признанных кукольников.

Каждая работа по-своему уникальна. Мастерицы тщательно подбирают инструменты и элементы декора, прорабатывают уровень подвижности отдельных частей.

«Каждый пальчик сгибается, разгибается, и тут рука будет гнуться», — рассказала кукольный мастер Людмила Булавкина.

Сейчас женщины готовятся к международному конкурсу кукольников, который пройдет в Москве в конце года. У них уже за спиной многочисленные выставки и форумы, премия губернатора Кубани и признание поклонников — куклы туапсинских мастериц хранятся в коллекциях ценителей по всему миру.

При этом Людмила Булавкина — инвалид 2-й группы. Но своими работами она каждый день доказывает, что творческие возможности мастера безграничны.

Читайте также: в кущевском Центре ремесел освоили золотное шитье.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. В Краснодаре пьяный мужчина размахивал ножом в кафе
  6. В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Сочи жителей трех домов на улице Виноградной обеспокоила стройка на опорной стене
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
В Крыму произошли пожары на электроподстанции и складе боеприпасов
Прямой эфир
Мы в соцсетях