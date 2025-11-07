Мастер-класс по нейросетям провели в Краснодарском институте культуры

На мастер-классе в КГИК студенты обсудили роль искусственного интеллекта в творческой деятельности.

Участники рассмотрели вопрос о том, заменит ли искусственный интеллект человека, а также как использовать нейросети в своей работе.

Выпускник Краснодарского государственного института культуры Сергей Косминов поделился опытом работы с новыми технологиями, опровергнув миф о том, что искусственный интеллект отберет работу у специалистов.

«Очень здорово, что спустя время, когда я перестал быть студентом, я могу делиться своим опытом: как я справляюсь с рабочими задачами, как я реализую коммерческие проекты, творческие. И в этом случае, с нынешним трендом — нейросетями», — отметил он.

«Нейросети очень быстро развиваются, мы будто за ними не успеваем, и приятно послушать человека, который во всем до до нас разобрался», — отмечает студентка 4 курса КГИК Дарья Иванова.

Студенты пришли к выводу, что искусственный интеллект может упростить работу, освобождая время для генерации новых идей. Новые технологии рассматриваются как ценный помощник для будущих операторов и режиссеров, а не как угроза.

