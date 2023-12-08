Масштабный общегородской субботник пройдет в Анапе 9 декабря

На улицах курорта планируют навести порядок к приближающимся Дню города и новогодним праздникам.

Принять участие в большой экологической акции могут все желающие, начало — в 9:00. Для этого нужно навести порядок на придомовой территории, выйти на сбор листвы и мусора в парки и скверы, а также другие общественные территории.

Кроме того, на субботник выйдут сотрудники мэрии и Совета, управляющие компании, организации и активисты органов ТОС.

«Штормовой ветер наломал дров, повредил множество деревьев, навел шороху на улицах. Основная уборка после непогоды уже завершена. Но мы можем помочь городским службам сделать финальные косметические штрихи. Присоединяйтесь, у Анапы скоро день рождения, поможем ей стать чище и краше!» — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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