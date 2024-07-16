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Масштабная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ» стартовала на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/masshtabnaya-poiskovaya-ekspeditsiya-bitva-za-kavkaz-startovala-na-kubani
Видео канала «Кубань 24»

Экспедицию проводят члены поискового движения России и Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

В числе участников 18 отрядов и более 100 человек, представляющих Краснодарский край, Севастополь, Крым и Адыгею.

Экспедиции добровольцы проведут полевые работы в Крымском район. Также во время экспедиции состоится торжественная церемония захоронения останков  советских воинов.

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