«Массажист» получил пожизненный срок за растление 15-летней девочки в Крыму

Приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера 30 октября вынес суд в Крыму.

По данным следствия, 52-летний ранее судимый за половые преступления житель Севастополя в июле 2022 года приглашал к себе в квартиру 15-летнюю девочку под предлогом оказания частных услуг лечебного массажа. Злоумышленник совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования оказалось, что мужчина уклонился от административного надзора после освобождения из колонии за тяжкое преступление полового характера.

Обвиняемого до суда держали под стражей. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с принудительным лечением. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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