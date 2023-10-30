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«Массажист» получил пожизненный срок за растление 15-летней девочки в Крыму

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massazhist-poluchil-pozhiznennyj-srok-za-rastlenie-15-letnej-devochki-v-krymu
«Массажист» получил пожизненный срок за растление 15-летней девочки в Крыму
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера 30 октября вынес суд в Крыму.

По данным следствия, 52-летний ранее судимый за половые преступления житель Севастополя в июле 2022 года приглашал к себе в квартиру 15-летнюю девочку под предлогом оказания частных услуг лечебного массажа. Злоумышленник совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования оказалось, что мужчина уклонился от административного надзора после освобождения из колонии за тяжкое преступление полового характера.

Обвиняемого до суда держали под стражей. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с принудительным лечением. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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