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Маскировал под камни: закладчика с партией мефедрона задержали в Белореченском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/maskiroval-pod-kamni-zakladchika-s-partiej-mefedrona-zaderzhali-v-belorechenskom-rajone
Маскировал под камни: закладчика с партией мефедрона задержали в Белореченском районе
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жителю Белореченского района грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, 37-летний мужчина нашел подработку наркокурьером в интернете. Забрав очередную оптовую партию наркотиков, он собирался расфасовать ее и сбыть через «закладки» на территории района.

В ходе осмотра его дома полицейские обнаружили 42 слепка из глины округлой формы, окрашенные в красно-коричневый цвет. В этих искусственных камнях находились свертки с мефедроном. Общая масса изъятого наркотика — порядка 125 г.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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