Маскировал под камни: закладчика с партией мефедрона задержали в Белореченском районе
Происшествия
13.01.2023 09:48
Жителю Белореченского района грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным следствия, 37-летний мужчина нашел подработку наркокурьером в интернете. Забрав очередную оптовую партию наркотиков, он собирался расфасовать ее и сбыть через «закладки» на территории района.
В ходе осмотра его дома полицейские обнаружили 42 слепка из глины округлой формы, окрашенные в красно-коричневый цвет. В этих искусственных камнях находились свертки с мефедроном. Общая масса изъятого наркотика — порядка 125 г.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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