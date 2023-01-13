Маскировал под камни: закладчика с партией мефедрона задержали в Белореченском районе

Жителю Белореченского района грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, 37-летний мужчина нашел подработку наркокурьером в интернете. Забрав очередную оптовую партию наркотиков, он собирался расфасовать ее и сбыть через «закладки» на территории района.

В ходе осмотра его дома полицейские обнаружили 42 слепка из глины округлой формы, окрашенные в красно-коричневый цвет. В этих искусственных камнях находились свертки с мефедроном. Общая масса изъятого наркотика — порядка 125 г.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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