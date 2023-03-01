Машину с пьяным водителем, который вез пятерых детей, остановили инспекторы ГИБДД на Кубани
Инцидент произошел в феврале в Абинском районе.
Инспекторы ГИБДД остановили машину, за рулем которой находился 45-летний житель станицы Мингрельской. Мужчина был пьян, а в салоне автомобиля находились пять маленьких детей. Все дети ехали без детских кресел. Водитель сказал, что выпил коктейль и не знал, что в нем был алкоголь.
Процедуру медосвидетельствования провели на месте. После того, как прибор подтвердил наличие алкоголя в крови водителя, он с результатом не согласился. Ехать в медучреждение для повторного освидетельствования нарушитель отказался.
В отношении мужчины составили административные протоколы. Ему грозят штрафы и лишение водительских прав на 2 года. Информацию о выявленных признаках семейного неблагополучия направили в отдел по делам несовершеннолетних, сообщает ОГИБДД по Абинскому району в Telegram.
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