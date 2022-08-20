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Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе

Общество
20.08.2022 22:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/mariya-zaharova-pervyj-raz-v-zhizni-provela-otpusk-v-anape
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Фото t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 августа сообщила о том, что провела краткосрочный отпуск в Анапе. По ее словам, ранее она никогда не была на этом курорте Краснодарского края.

Согласно фотографиям, которые опубликовала Захарова, она побывала на винодельне, на различных пляжах и в заповеднике «Утриш».

«Это фантастика! Море, солнце, сосны и можжевельники, дельфины и бакланы, арбузы и виноград, песок и скалы. Пересечение всех дорог, соединение всего самого интересного из туристских возможностей Краснодарского края. Здесь очень удобно и отдыхать на пляжах, и исследовать достопримечательности края. То, что вернусь, сомнений нет. Влюбилась, а это серьезно», — поделилась впечатлениями официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

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