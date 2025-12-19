Мария Татаринова: награда «ТЭФИ-капитал» — наша общая победа

Гостья программы «Хорошее утро» — автор и ведущая дирекции авторских программ «Кубань 24» Мария Татаринова, чей выпуск программы «Босс, есть вопрос!» победил в номинации «Телепрограмма» в конкурсе «ТЭФИ-капитал».

В эфире «Хорошего утра» Мария Татаринова рассказала о том, как создавалась программа, чем она выделяется, о своих сомнениях в победе и о том, могут ли «душа и эмоция» победить программу крупного федерального канала. Также Татаринова поделилась случаями со съемок, рассказала о творческих планах на следующий год и своем желании вернуться к теме медицины.

