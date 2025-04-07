Мария Снурник: женщина может все

Гости программы «Детали» — основатель курса «Бизнес на каблуках», кастинг директор международного модельного агентства Мария Снурник, многодетная мама, хозяйка «Маминой бани» и территории для детских и семейных мероприятий Юлия Черепанова, визажист-стилист Кристина Благова.

Больше половины россиян считают мужчин лучшими начальниками. Таковы данные одного из сервисов по трудоустройству. На вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни — 6 из 10 россиян назвали таковым мужчину. Для каждого пятого — идеальным руководителем была женщина. Россиянки чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины. Может ли женщина быть успешной и в бизнесе, и в личной жизни — узнали в программе «Детали».