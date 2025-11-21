Мария Фоменко: цель центра «Призма» — помочь школьникам развить их таланты

Гости программы «Детали» — директор регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Краснодарского края «Призма» министерства образования и науки Краснодарского края Мария Фоменко, начальник отдела информационных технологий регионального центра «Призма» Дмитрий Торшин, победитель конкурса исследовательских проектов школьников «Эврика 2025», учащийся СОШ № 111 Краснодара Марк Полубояров.





В Краснодаре наградили победителей заключительного этапа краевого конкурса исследовательских проектов школьников «Эврика». Его проводили при поддержке министерства образования края. В заключительном этапе приняли участие 288 авторов исследовательских проектов из 43 муниципальных образований Краснодарского края, из них победителями стали 46 и призерами 138 учащихся. Ежегодно в рамках заключительного этапа конкурса проводится командный конкурс на Научный кубок Кубани. О победителях рассказали в «Деталях».