Мария Байдала: банки переживают, что маркетплейсы обошли их на рынке

Гостья программы «Хорошее утро» — основатель школы по маркетплейсам, председатель комитета по цифровым платформам Мария Байдала.



В программе «Хорошее утро» гостья рассказала, почему крупнейшие банки страны и маркетплейсы спорят о справедливости скидок на товары.

Также в студии обсудили, какие потребности пользователей еще не закрыли маркетплейсы, как сложно предпринимателям выйти на цифровые платформы и что должна предложить новая платформа продаж, чтобы конкурировать с лидерами рынка.