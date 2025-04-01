Марина Шарапова: в Краснодаре есть немало интересных для туристов мест

Гости программы «Детали» — руководитель туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова, заведующая отделом научно-просветительской работы ГБУК Краснодарского края «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко Татьяна Сальникова.

Краснодар вошел в топ-5 популярных направлений для отдыха в городах-миллионниках этой весной. Краевая столица уступила только Санкт-Петербургу, Москве и Казани. Все остальные российские мегаполисы остались позади. Чем интересен туристам кубанский центр, чем он сможет удивить их этой весной — узнали в программе «Детали».