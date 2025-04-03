Марина Рапацкая: для комфортного самоощущения тело должно быть здоровым

Гость программы «Детали» — врач-эндокринолог высшей категории клиники семейного здоровья City Clinic, кандидат медицинских наук Марина Рапацкая.

Стандарты красоты постоянно меняются. Мода вынуждала женщин изнурять себя диетами ради стройной фигуры, идти на рискованные пластические операции и прочие вредные для здоровья шаги, чтобы соответствовать некоему эталону.

В качестве противовеса возникло целое социальное движение — бодипозитив. Первоначально оно означало принятие своего тела со всеми его несовершенствами. Однако затем бодипозитив был сведен к принятию ожирения. Подробнее об этой теме поговорили в программе «Детали».