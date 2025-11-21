Марина Рапацкая: бесконтрольный прием БАДов приводит к тяжелым болезням

Гости программы «Детали» — врач-эндокринолог высшей категории многопрофильной клиники CL CLINIC, кандидат медицинских наук Марина Рапацкая, врач-гастроэнтеролог высшей категории Марина Игнатенко, врач-психиатр, психотерапевт «Клиники Глазуновой», кандидат медицинских наук Юлия Сочивко.



Россияне начали усиленно худеть: продажи БАДов-жиросжигателей за год выросли в 2,5 тыс. раз. Каждый десятый чек в аптеке включает БАДы, но еще больший спрос фиксируется на маркетплейсах — более трети продаж добавок приходится именно на онлайн-шопинг.

Особенной популярностью у россиян пользуются жиросжигатели. Динамика продаж этого сегмента на 92% выше, чем годом ранее. Росту спроса способствует маркетинговая стратегия игроков рынка и общий тренд интереса потребителей к собственному здоровью и здоровому образу жизни.

При чем здесь биодобавки, почему люди, стремясь похудеть, не идут к врачу или в спортзал, а верят в чудодейственную силу каких-то таблеток — обсудили в программе «Детали».