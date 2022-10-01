Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ

Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ

Экс-редактора Первого канала, известную своей акцией против спецоперации на Украине в прямом эфире, суд отправил под домашний арест до 9 октября. Однако в ночь на 1 октября она забрала дочь и скрылась.

Об этом сообщил ее бывший муж Игорь Овсянников.

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», — цитирует супруга осужденной RT.

Он рассказал журналистам о том, что Овсянникова хотела забрать дочь и уехать за границу. Однако отец такого разрешения не дал, поэтому у ребенка нет загранпаспорта. Мужчина заявил, что экс-супруга еще в конце августа похитила дочь, он не знает, где она находится, так как в школу девочка не ходит.

«После пропажи дочери я обратился с заявлениями в органы, но до сих пор не получил официальных ответов о ходе расследования. Когда я звонил дочери, она сбивчиво отвечала на мои вопросы. Из сообщений, которые она иногда присылала мне, было ясно, что пишет либо не она, либо под диктовку», — добавил Игорь Овсянников.

После акции в прямом эфире Первого канала, Марина Овсянникова уже дважды становилась фигуранткой дел о дискредитации ВС РФ.

Подробнее о том, кто такая Марина Овсянникова и какое отношение имеет к Краснодарскому краю, можно узнать здесь.