Марина Горяинова: отдельные фермы Кубани дают молоко, как вся Ростовская область

Гости программы «Детали» — начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Марина Горяинова, глава КФХ Ирина Казанина, заведующий фермой по молочному овцеводству Виктор Губарев.



На Кубани рассматривают новую меру господдержки в животноводстве. Средства, полученные в рамках новой меры, фермеры смогут направить на компенсацию затрат на приобретение систем микроклимата, автоматизированного комплекса доения или мягкого напольного покрытия в коровниках. На эти цели планируют направить 381 млн рублей из краевого бюджета.

Краевой бюджет ежегодно выделяет на государственную поддержку животноводства 1,7 млрд рублей. В «Деталях» обсудили меры поддержки аграрной отрасли.