Марина Брижак: «Школа молодого предпринимателя» подготовила тысячи выпускников

Гости программы «Детали» — начальник отдела по работе с проектами Центра поддержки предпринимательства (центра «Мой бизнес») Марина Брижак, руководитель центра развития ребенка «Умный фитнес для детей» Денис Молчанов, эксперт школы молодого предпринимателя «Бизнес молодых» Василий Жабин.

Региональной школе молодого предпринимателя «Бизнес молодых» исполнилось пять лет — за это время она подготовила более 12 тыс. выпускников. С самыми яркими участниками разных сезонов встретился губернатор Вениамин Кондратьев. Работу проекта курирует департамент развития бизнеса Краснодарского края и центр «Мой бизнес». Сейчас, в текущих условиях «охлаждения» экономики, поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетом — это позиция краевых властей. Подробнее о школе — в «Деталях».