Маргариту Симоньян рассмешил уровень английского языка Марины Овсянниковой

Об этом главный редактор телеканала Russia Today рассказала в эфире своей программы «Что и требовалось доказать».

В очередном выпуске программы Маргарита Симоньян продемонстрировала отрывок из недавнего обращения экс-журналистки «Первого канала» Марины Овсянниковой, которое та попыталась произнести на иностранном языке, и высмеяла ее знания английского.

«В Краснодаре было две хороших английских школы — № 36, где я училась, и № 23. Марину не отдали ни в ту, ни в другую», — сказала Симоньян.

Главред RT отметила, что знала об Овсянниковой еще в конце 90-х годов, хоть и не была с ней лично знакома. По словам Симоньян, в те годы Овсянникову знала и презирала вся «медийная тусовка» Краснодара.

В марте прошлого года Марина Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом во время вечернего выпуска новостей на «Первом канале».

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