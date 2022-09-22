Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных

Маргарита Симоньян. Фото из соцсетей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила каждому обеспеченному человеку выбрать 100 мобилизованных россиян и ежемесячно платить им любую посильную сумму.

«Начну с себя. Пишите мне в комментарии. Я не первый год плачу ежемесячную вторую пенсию своим подписчикам-пенсионерам, теперь буду каждый месяц платить и своим подписчикам, ушедшим на фронт. Пенсионеры, не пугайтесь, одно не отменяет другого», — отметила Симоньян.

Симоньян призвала писать солдат в комментариях. Сначала ее команда проверит все данные, чтобы отсечь мошенников.

«Обеспеченные люди, присоединяйтесь! О каждом я напишу здесь. И не надо стесняться. С одной стороны, не в нашей традиции рассказывать о благотворительности. С другой стороны, именно поэтому ее так мало», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

На призыв главного редактора RT первым откликнулся бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. По словам Симоньян, во время телефонного разговора он выразил готовность выплачивать ежемесячно по 25 тыс. рублей 300 мобилизованным землякам — жителям Кубани.

О том, что такое частичная мобилизация и кого она коснется, читайте здесь.