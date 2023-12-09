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Мандарины, хурма, рыба: ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mandariny-hurma-ryba-yarmarki-vyhodnogo-dnya-otkrylis-v-krasnodare
Мандарины, хурма, рыба: ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре
Фото freepik.com

В Краснодаре 9 декабря вновь открылись ярмарки выходного дня. Они будут работать до 15:00.

Ассортимент уже новогодний: мандарины, хурма, мясные деликатесы, живая рыба, хлебобулочные изделия, мед, орехи. Также на прилавках и традиционные продукты от кубанских фермеров — картофель, лук, морковь, свекла, яблоки и пр.

Ярмарки в Краснодаре работают на 12 площадках: на улицах Архитектора Ишунина, Уральской, Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовской, Буденного, на Западном обходе и проспекте Чекистов. 

Организаторы каждой ярмарки обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

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