Мамикон Арутюнян: активно развиваем все виды спорта

Гости программы «Детали» — начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Успенского района Мамикон Арутюнян, тренер спортшколы «Смена» Успенского района, тренер сборной Краснодарского края по тхэквондо Александр Чеботарев, заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ Успенского района Сергей Корох, директор спортивной школы села Успенского Николай Казинов, руководитель спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту в село Успенское Станислав Шеповалов.



Эфиры программы «Детали» посвятили одному из муниципалитетов Краснодарского края — это Успенский район. На его территории располагаются поля, промышленные предприятия, природные достопримечательности и памятники. Выпуск касается спортивной жизни муниципалитета.

За последние 10 лет спортивная инфраструктура благодаря поддержке региональной власти изменилась в лучшую сторону. Появились спортзалы и многофункциональные площадки. Спортобъекты оценили в программе «Детали».