Малый Ривьерский мост открыли после капремонта в День флага в Сочи
Общество
22.08.2023 11:54
Мост построили 60 лет назад. В 2022 году его признали аварийным и закрыли для реконструкции.
В ходе капитального ремонта установили опоры мостового сооружения для усиления конструкции и минимизации возможности его подтопления. Кроме того, там выполнили современное покрытие, мост оснастили новыми светильниками и ограждением.
В торжественной церемонии открытия участвовали активисты территориального общественного самоуправления, а также жители Центрального района и гости Сочи. Помимо этого, на мероприятии проходили вокальные и хореографические представления, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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