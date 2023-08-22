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Малый Ривьерский мост открыли после капремонта в День флага в Сочи

Общество
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Малый Ривьерский мост открыли после капремонта в День флага в Сочи
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Мост построили 60 лет назад. В 2022 году его признали аварийным и закрыли для реконструкции.

В ходе капитального ремонта установили опоры мостового сооружения для усиления конструкции и минимизации возможности его подтопления. Кроме того, там выполнили современное покрытие, мост оснастили новыми светильниками и ограждением.

В торжественной церемонии открытия участвовали активисты территориального общественного самоуправления, а также жители Центрального района и гости Сочи. Помимо этого, на мероприятии проходили вокальные и хореографические представления, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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