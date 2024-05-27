Малый и микробизнес Кубани увеличил кредитный портфель в Сбере на 40%

По данным Сбера, в сравнении с первым кварталом прошлого года в Краснодарском крае малому и микробизнесу на 40% больше предоставлено кредитных средств. Кредитный портфель в этом сегменте на 1 апреля составил 80 млрд рублей.

Торговля, сельское хозяйство и промышленность остаются отраслями-лидерами в структуре кредитного портфеля малого и микробизнеса в Сбере. Они же были в топ-3 и по итогам аналогичного периода прошлого года, но тогда лидером был АПК, а торговля занимала второе место.

«Мы фиксируем высокий рост бизнес-активности в регионе в сегменте малый и микробизнес. В первом квартале 2024 года предприниматели получили в Сбере инвестиции в производственные мощности и текущую деятельность на 23 млрд рублей, наибольшей популярностью пользуются программы льготного кредитования. Быстро растет спрос на зонтичное поручительство от Корпорации МСП. В январе-марте спрос на этот механизм господдержки вырос в 6 раз», — отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

В первом квартале текущего года Краснодарский край оказался на втором месте по приросту новых субъектов малого бизнеса, количество предпринимателей увеличилось на 48%. В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт, IT.*

*Эксперты компании-партнера Сбера «Деловая среда» проанализировали более 45 тыс. ИП и ООО, появившихся в России в I квартале 2024 года с помощью онлайн-сервиса для регистрации бизнеса и открытия счета. Для исключения эффекта низкой базы в исследовании были рассмотрены регионы и сферы, в которых россияне зарегистрировали больше 1 тыс. бизнесов.