Максим Веретельник: Кубань — лучший регион по развитию спорта

Гости программы «Детали» — начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Максим Веретельник, директор спортивной школы Олимпийского резерва Краснодарского края по самбо и дзюдо Рудольф Бабоян, начальник управления физической культуры и спорта Славянского района Александр Прищепа.

Более 250 млн рублей получил Краснодарский край на выполнение федеральных спортивных проектов в этом году — такую назвали на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Кубань традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов России по многим показателям спортивной отрасли. Краевое министерство спорта реализует федеральные проекты в рамках комплексной госпрограммы.

Как распределят выделенные деньги, кому из спортсменов присуждают единовременную премию — обо всем поговорили в «Деталях».