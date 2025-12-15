Максим Кулачинский: девушки-волонтеры наравне с парнями спасали море от мазута

Гости программы «Детали» — директор волонтерского центра КубГУ Даяна Прутская, начальник оперштаба всероссийской молодежной общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» в Ростовской области Максим Кулачинский, волонтер, основатель Реабилитационного центра по спасению диких животных «Жемчужная» Анастасия Дидан, «Волонтер года — 2025» Анна Плужникова, волонтеры Артур Липатов и Андрей Привалов.



Ровно год прошел с момента крупной экологической катастрофы в Керченском проливе, когда недалеко от берегов Анапы из-за шторма разломились корпуса двух танкеров. Это привело к масштабному разливу мазута и нефтепродуктов и вызвало серьезные последствия для экологии Краснодарского края и Крыма.

Правительственная комиссия продолжает координировать работу по ликвидации последствий ЧС. С первых дней в Анапу отправились волонтеры со всей Кубани и других регионов России. Их работу обсудили в новом выпуске программы «Детали».