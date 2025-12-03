Logo
Фото

Максим Ишимов: в восстановлении леса помогает национальный проект

Ссылка https://kuban24.tv/item/maksim-ishimov-v-vosstanovlenii-lesa-pomogaet-natsionalnyj-proekt
Максим Ишимов: в восстановлении леса помогает национальный проект
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов управления лесного хозяйства министерства природных ресурсов Краснодарского края Максим Ишимов, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление «Краснодарлес» Андрей Фуников.


В Анапе появилась новая кипарисовая роща. В 2020 году, когда Кипарисовое озеро обмелело, произошло настоящее чудо природы. Семена кипариса, оказавшись в благоприятной почве, дали всходы. Сеянцы были переданы на доращивание местному предприятию, которое заботливо вырастило их до состояния, пригодного для высадки. Выбранное место для новой рощи — у самой воды — идеально подходит для кипарисов, обеспечивая им необходимую влагу. Насколько сложно восстанавливать насаждения, особенно в лесу, говорили в «Деталях».

Юлия Вознесенская

