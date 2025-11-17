Максим Брянов: самбо — это моя жизнь

Гости программы «Детали» — заместитель директора «СШОР «Самбо» министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Денис Моисеев, начальник спортивной команды «СШОР «Самбо» Максим Брянов, победитель первенства Краснодарского края и ЮФО по самбо Владимир Зинов, директор спортивного комплекса «Лидер» Яна Уварова, победитель первенства мира по самбо в Индонезии Игорь Грушковский.

В России 16 ноября отмечают День самбо. Праздник появился три года назад. Это одно из самых массовых направлений в спорте: секции и школы действуют по всей стране, в них занимаются и школьники, и взрослые. Россия по праву считается родиной сильнейших самбистов планеты, что спортсмены неоднократно подтверждали на крупнейших мировых соревнованиях.

Самбо — предмет гордости в Краснодарском крае. Им занимаются более 70 тыс. человек. Министерство спорта региона на базе Дворца самбо открыло краевую школу, которая объединяет центры единоборств разных муниципалитетов.