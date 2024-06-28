Магнитные бури накроют Землю в ночь с 28 на 29 июня

Соответствующий прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, в ночь с 28 на 29 июня магнитные бури настигнут планету.

Пик активности придется на 3 часа утра субботы и продлится он до 9 часов.

В дни мощных магнитных колебаний метеочувствительные люди могут столкнуться с бессонницей, головными болями и скачками давления. Чтобы улучшить свое самочувствие, медики советуют больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом, пить больше чистой воды, а кофе заменить на травяные чаи.