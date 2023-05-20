Магнитная буря накрыла Землю 20 мая

С полуночи на Земле продолжается магнитная буря. К полудню 20 мая ее интенсивность превысила уровень слабой G1, немного не дотягивая до средней — G2.

Незначительные возмущения магнитного поля Земли будут колебаться вплоть до 26 мая, согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные возмущения связаны с ростом скорости солнечного ветра на уровне земной орбиты.

Магнитные бури по уровню интенсивности классифицируются от показателя G1 до G5.

G1, которая бушует сейчас, считается слабой. Ее могут почувствовать метеозависимые люди: повышается тревожность, проявляются усталость, головокружения, головные боли, бессонница, раздражительность. У людей с хроническими заболеваниями могут проявиться более серьезные симптомы: скачки давления, проблемы с дыханием, депрессия и вспышки агрессии.

G5 — самый высокий уровень интенсивности. Он способен повлиять на контроль напряжения и защитных систем. При такой магнитной буре энергосети городов могут полностью выйти из строя, обесточив множество объектов.

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