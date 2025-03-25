Людмила Сокол: ситуацию с туберкулезом на Кубани удается сдерживать

Гости программы «Детали» — заместитель главного врача по медицинской части противотуберкулезного диспансера министерства здравоохранения Краснодарского края Людмила Сокол, врач-методист, заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» минздрава Краснодарского края Екатерина Гузман, главный врач ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края Валентина Майдан.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта. Дата установлена Всемирной организацией здравоохранения в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии бактерий, провоцирующих туберкулез. Когда они попадают в легкие, то вызывают воспаление в виде маленьких бугорков. С латыни название туберкулез переводится как бугорок. Это инфекционное заболевание остается одним из опасных, требующих ранней диагностики и лечения. Что собой представляет противотуберкулезная служба Кубани, где находятся диспансеры, какие методики лечения туберкулеза используют кубанские медики — рассказали в «Деталях».