Любительский ФК «Армавир» впервые за два года примет участие в Кубке России
Спорт
11.08.2022 20:20
РФС 11 августа назвал всех участников розыгрыша Кубка России сезона 2022/23. В этом году в турнире примут участие 103 команды.
Среди них ФК «Армавир», который последние два года выступает в любительской лиге. Весной 2020 года команда снялась с участия в ФНЛ из-за невозможности выполнения всех условий лицензирования на следующий сезон. В этом сезоне «Армавир» выступает в чемпионате Краснодарского края.
В Кубке России в этом сезоне также примут участие: «Краснодар», «Сочи», «Кубань», «Черноморец», «Кубань-Холдинг» и новокубанский «Биолог».
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