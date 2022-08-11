Любительский ФК «Армавир» впервые за два года примет участие в Кубке России

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РФС 11 августа назвал всех участников розыгрыша Кубка России сезона 2022/23. В этом году в турнире примут участие 103 команды.

Среди них ФК «Армавир», который последние два года выступает в любительской лиге. Весной 2020 года команда снялась с участия в ФНЛ из-за невозможности выполнения всех условий лицензирования на следующий сезон. В этом сезоне «Армавир» выступает в чемпионате Краснодарского края.

В Кубке России в этом сезоне также примут участие: «Краснодар», «Сочи», «Кубань», «Черноморец», «Кубань-Холдинг» и новокубанский «Биолог».

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