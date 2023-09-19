Лукашенко: Кубань рассматриваем как ключевой регион для сотрудничества

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября встретились во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко обозначил ключевую роль Краснодарского края в расширении сотрудничества с другими территориями России. По его словам, Беларусь была заинтересована в визите кубанской делегации визите в Беларусь.

«Краснодарский край — это кормилица, передовой регион России во всех отношениях. Кубань рассматриваем как ключевой регион, где мы должны «заземлиться». Сотрудничество может идти по всем направлениям. Это и сельское хозяйство, и машиностроение, и те же лифты. Мы хотим с вами создать определенный хаб для взаимодействия нескольких крупных центров в России, чтобы вместе производить технику», — сказал Александр Лукашенко.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Республика Беларусь — давний и стратегический партнер для Краснодарского края.

«Нашему сотрудничеству более 20 лет, но на новый уровень вышло в последние полтора года. Оно основано на крепкой дружбе, взаимоуважении, общей истории. На фоне беспрецедентных санкций торгово-экономические связи между нами стали только крепче. Мы разработали «дорожную карту» и сегодня говорим уже не о намерениях, а о конкретных результатах наших переговоров. Не раз встречались с белорусскими коллегами, подписали ряд соглашений. Уверен, нынешний визит придаст новый импульс взаимовыгодным контактам», — сказал Вениамин Кондратьев.

Республика Беларусь и Кубань развивают совместные производства по сборке тракторов, лифтов, комбайнов и спецтехники. Есть перспективы для сотрудничества в сферах туризма, строительства, пассажирского транспорта. В рамках текущего визита делегации заключили четыре соглашения, в первую очередь, о сотрудничестве между Краснодарским краем и Правительством Беларуси. В числе приоритетных направлений — торговля, туризм, промышленная кооперация, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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