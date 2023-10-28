Лучшими водителями общественного транспорта в России стали представители Кубани

Межрегиональный конкурс «Водитель года» в 2023 году объединил 70 представителей профессии из разных субъектов России. Его провели ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Настоящие гонки и соревнования по дрифту провели в Сириусе на трассе «Сочи Автодром» с 26 по 27 октября.

Водители автобусов показывали свое мастерство в скоростном маневрировании и проходили маршруты повышенной сложности, предварительно сдав экзамен на знание правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, во время конкурса проходил Южный транспортный форум. Обсуждались темы обновления транспорта, цифровизации и кадровые вопросы.

Первое место

Петр Колмыков из Ейска (малый класс автобуса);

Олег Чайкин из Краснодара (средний класс автобуса);

Олег Барабанов из Новороссийска (большой класс автобуса).

Второе место

Сейтмемет Куриков из Анапы;

Станислав Славинский из Краснодара;

Сергей Жихарев из Перми.

Третье место

Марина Саушкина из Севастополя;

Андрей Бурнос из Ейска;

Анастасия Фролова из Севастополя.

Читайте также: в Краснодаре для водителей школьных автобусов провели уроки безопасности. Особое внимание было обращено на проблемные переезды в кубанской столице, к которым относятся железнодорожные объекты на пересечении улиц Симферопольской и Новороссийской, а также в поселке Индустриальном.