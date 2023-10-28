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Лучшими водителями общественного транспорта в России стали представители Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/luchshimi-voditelyami-obshhestvennogo-transporta-v-rossii-stali-predstaviteli-kubani
Лучшими водителями общественного транспорта в России стали представители Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Межрегиональный конкурс «Водитель года» в 2023 году объединил 70 представителей профессии из разных субъектов России. Его провели ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Настоящие гонки и соревнования по дрифту провели в Сириусе на трассе «Сочи Автодром» с 26 по 27 октября.

Водители автобусов показывали свое мастерство в скоростном маневрировании и проходили маршруты повышенной сложности, предварительно сдав экзамен на знание правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, во время конкурса проходил Южный транспортный форум. Обсуждались темы обновления транспорта, цифровизации и кадровые вопросы.

Первое место

  • Петр Колмыков из Ейска (малый класс автобуса);
  • Олег Чайкин из Краснодара (средний класс автобуса);
  • Олег Барабанов из Новороссийска (большой класс автобуса).

Второе место

  • Сейтмемет Куриков из Анапы;
  • Станислав Славинский из Краснодара;
  • Сергей Жихарев из Перми.

Третье место

  • Марина Саушкина из Севастополя;
  • Андрей Бурнос из Ейска;
  • Анастасия Фролова из Севастополя.

Читайте также: в Краснодаре для водителей школьных автобусов провели уроки безопасности. Особое внимание было обращено на проблемные переезды в кубанской столице, к которым относятся железнодорожные объекты на пересечении улиц Симферопольской и Новороссийской, а также в поселке Индустриальном.

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