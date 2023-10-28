Лучшими водителями общественного транспорта в России стали представители Кубани
Межрегиональный конкурс «Водитель года» в 2023 году объединил 70 представителей профессии из разных субъектов России. Его провели ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Настоящие гонки и соревнования по дрифту провели в Сириусе на трассе «Сочи Автодром» с 26 по 27 октября.
Водители автобусов показывали свое мастерство в скоростном маневрировании и проходили маршруты повышенной сложности, предварительно сдав экзамен на знание правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Кроме того, во время конкурса проходил Южный транспортный форум. Обсуждались темы обновления транспорта, цифровизации и кадровые вопросы.
Первое место
- Петр Колмыков из Ейска (малый класс автобуса);
- Олег Чайкин из Краснодара (средний класс автобуса);
- Олег Барабанов из Новороссийска (большой класс автобуса).
Второе место
- Сейтмемет Куриков из Анапы;
- Станислав Славинский из Краснодара;
- Сергей Жихарев из Перми.
Третье место
- Марина Саушкина из Севастополя;
- Андрей Бурнос из Ейска;
- Анастасия Фролова из Севастополя.
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