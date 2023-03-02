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Лучший бомбардир ФК «Кубань» Александр Плошник презентовал свою книгу в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/luchshij-bombardir-fk-kuban-aleksandr-ploshnik-prezentoval-svoyu-knigu-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

История легенды кубанского футбола на 150 страницах. Работа над изданием шла два десятка лет.

Туда вошли журналистские статьи о знаменитом нападающем, воспоминания самого Плошника и уникальные фотографии футболиста, начиная с двухлетнего возраста.

«Выход в Высшую лигу, и Первая лига, и Вторая. Здесь многое стоит почитать. Это история. И даже когда меня не будет, эта книга будет жива всегда. И будут ее читать дети, внуки. Будут всегда люди, которые любят футбол и ценят», — сказал экс-игрок ФК «Кубань» Александр Плошник.

Малая родина легендарного футболиста — село Экономическое Крымского района. Плошник начинал играть за местную «Сопку Героев», матчи которой до сих пор посещает. А в середине 1970-х перешел в «Кубань», в составе которой стал рекордсменом по проведенным играм и забитым мячам: 381 матч, 158 голов. Он также успел потренировать «желто-зеленых» в конце прошлого века.

«Плошник — это наше достояние. Мы с Сашкой играли еще в Высшей лиге СССР. Это настоящий друг, с которым мы дружим много-много лет», — сказал экс-игрок ФК «Кубань» Юрий Чеботарев.

Первый тираж книги Плошника — 500 экземпляров. Из них три сотни Александр Васильевич подарил во время презентации и оставил автографы с персональными пожеланиями.

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