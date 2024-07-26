Лучших руководителей и сотрудников МФЦ наградили в Краснодаре

Награждение приурочили ко дню работника многофункциональных центров. По численности и количеству предоставляемых государственных услуг Кубань входит в топ-3 по всей стране.

Открыл торжественное совещание вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. Он подвел итоги работы за прошедший год и поздравил сотрудников с профессиональным праздником.

«В прошлом году поставили очередной рекорд по обслуживанию граждан. Практически 7 млн человек обратились в многофункциональные центры. Это действительно огромная армия людей, которая приходит за оказанием услуг, которая в том числе становится быстрее», ― отметил Руппель.

Десять человек отметили почетными наградами, восемь из них получили благодарности от губернатора, еще двое ― от администрации города. Также были подведены итоги конкурса «Лучший МФЦ Краснодарского края».

Сотрудники представляли идеи по улучшению работы центров и делились опытом. Финалисты получили заслуженные дипломы за успехи в предоставлении госуслуг.

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