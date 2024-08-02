Лучших работников Северо-Кавказской железной дороги наградили в Краснодаре

День железнодорожника в России отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. В Краснодаре 2 августа провели торжественное собрание по этому поводу. Наградами отметили лучших работников СКЖД.

Круглосуточную работу транспортных узлов Краснодарского края обеспечивают 22 тыс. сотрудников. Они следят за расписанием пассажирских и товарных составов, принимают и отправляют грузы.

«У меня общий стаж работы на железной дороге — более 40 лет. Работа моя нравится. Она у нас заключается в том, что мы принимаем составы, отправляем. Работа в основном с документами», — рассказывает приемосдатчик груза и багажа станции Пашковская Галина Нетреба.

Дежурная по станции Протока Людмила Мамонова отвечает за прием, отправку и пропуск поездов. В ее распоряжении локомотивы, вагоны и специализированный подвижной состав. Работу нужно организовать так, чтобы план перевозок выполнялся без сбоев.

«Я работаю дежурной по станции Протока уже 10 лет. Наша станция небольшая, но здесь проходит очень много пассажирских поездов. У меня тетя работала в РЖД. И, глядя на нее, как она тоже этим гордилась, рассказывала с восторгом об этой профессии, я решилась пойти по ее стопам», — делится дежурная по станции Протока Людмила Мамонова.

В этом году Северо-Кавказская железная дорога отмечает свой 160-летний юбилей. Магистраль активно растет и развивается.

«В 2023 году закончена реконструкция станции Тихорецкая с обходом краснодарского узла. На сегодняшний день идет проектирование второго железнодорожного моста через реку Кубань, вторых железнодорожных путей от Краснодара до Крымска, от Краснодара до Горячего Ключа», — говорит заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков.

В честь праздника в краснодарском ДК ЖД прошла торжественная церемония награждения лучших работников. Их безупречной труд отметили грамотами и почетными знаками. Завершилось мероприятие праздничным концертом.