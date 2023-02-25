Лучших представителей отрасли животноводства Кубани наградили в Краснодаре

В мероприятии приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев, заместитель полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, а также специалисты и руководители предприятий.

Краснодарский край — один из лидирующих регионов по производству молока — валовый надой в прошлом году превысил 1,6 млн т, отметил Вениамин Кондратьев. Также Кубань в числе крупнейших производителей яиц — и лучшая в ЮФО по производству мяса — 603 тыс. т.

«Сегодня от отрасли зависит продовольственная безопасность страны. Поэтому мы не имеем права останавливаться на достигнутых результатах и продолжим поддерживать животноводов. В 2023 году на эти цели выделили 2,5 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.

Приветственный адрес от имени полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова зачитал Алексей Ермаков.

«Регион уверенно занимает лидирующие позиции в развитии животноводства. Нужно нарастить возможности в отечественном племенном деле, активизировать переход на российское современное оборудование и технику, увеличить производство качественных кормов, обеспечить рост поставок экологически чистых продовольственных товаров на внутренние и внешние рынки», — говорится в приветственном адресе.

От имени депутатов с праздником животноводов поздравил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Животноводство имеет стратегическое значение в экономике края. Понимая это, еще пять лет назад Законодательное Собрание совместно с администрацией региона приняло первый и, пожалуй, единственный в стране закон о развитии данной отрасли, что позволило кратно увеличить поддержку, которая за это время выросла более чем в 2 раза», — сказал Бурлачко.

Лучших представителей отрасли наградили почетными званиями, грамотами, медалями и благодарностями президента, а трем победителям краевого конкурса профмастерства вручили автомобили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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