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Лучшие казачьи учебные учреждения выберут в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/luchshie-kazachi-uchebnye-uchrezhdeniya-vyberut-v-krasnodarskom-krae
Лучшие казачьи учебные учреждения выберут в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Конкурсы на лучшие казачьи кадетский корпус, школу и детский сад продлятся до 16 октября.

Жюри оценит организацию образовательной среды в соответствии с традициями, культурой и бытом кубанского казачества, качество образования и другие критерии. Среди казачьих кадетских корпусов определят, как организованы подготовка кадет к несению госслужбы, внеурочная деятельность. Один из критериев — активность участия корпуса в международных, федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, система непрерывного казачьего образования на Кубани остается лучшей в стране. В нее входят 54 детских сада, 80 школ и семь кадетских корпусов. В более чем в 6 тыс. классов и групп обучается порядка 120 тыс. казачат.

В состав комиссии вошли представители Кубанского казачьего войска, Союза казачьей молодежи Кубани, регионального департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью, министерства образования, науки и молодежной политики, а также учреждений дополнительного образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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