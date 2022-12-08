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Лучшего спортсмена года выберут на Кубани

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/luchshego-sportsmena-goda-vyberut-na-kubani
Видео канала «Кубань 24»

Ежегодная премия проводится в 12-й раз.

В Краснодаре 8 декабря объявили имена 10 номинантов на специальной пресс-конференции. Провели ее организатор-председатель краевого отделения федерации спортивных журналистов России Маским Осадник, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева. Посетил мероприятие и министр физической культуры, спорта и туризма Серафим Тимченко. Номинантов разделили на две группы по пять человек. Определять победителя по такой схеме будут впервые.

«У нас есть групповой этап, финал и полуфинал. И, на самом деле, информационная насыщенность, потому что вы, наши коллеги, говорите больше об этом», — сказал председатель краевого отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник.

Помимо голосования, на мероприятии также отметили работу кубанских спортивных журналистов. Диплом за профессиональный подход в освещении спортивных мероприятий в Краснодарском крае получил корреспондент телеканала «Кубань 24» Евгений Резник.

«Мы, журналисты, работаем обычно за кадром. И не всегда нам понятно, каков фидбэк, какая обратная связь. И вот когда есть вот такая обратная связь от сообщества, в котором ты работаешь, сообщества журналистов — это, конечно, приятно», — поделился корреспондент «Кубань 24» Евгений Резник.

Евгений, к слову, лучшим спортсменом года считает Сергея Хандожко. Кто им окажется на самом деле — будет известно в конце декабря.

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