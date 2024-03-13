Лор-врач Зайцев рассказал, что делать при застрявшей в горле рыбьей кости

Если вы подавились рыбьей косточкой, главное не впадать в панику и не пытаться протолкнуть ее глубже в горло.

По словам лор-врача высшей категории Владимира Зайцева, не стоит заедать кость черствым хлебом или запивать ее водой. Это может еще больше травмировать слизистую гортани.

«Правильно — это добежать до туалета и спровоцировать рвоту. Нужно сделать так, чтобы кость вышла. То есть не протолкнуть ее глубже, а в обратный путь», — объяснил специалист.

Также можно попробовать достать косточку маникюрными щипчиками, пинцетом или пальцами, если она застряла не глубоко, продолжил врач. Но если избавиться от нее самостоятельно не удается, либо она серьезно повредила горло, то нужно обратиться за медицинской помощью.

Когда кость удалось достать или проглотить, но из-за нее осталась царапина, стоит продезинфицировать пострадавшее место.

«Ссадину нужно обработать люголем или антисептиком на водной основе — это хлоргексидин, мирамистин, масляный раствор хлорофиллипта. Можно даже зеленкой дотронуться до этого места, если ватная палочка достает. Это неплохо для того, чтобы инфекцию побороть», — посоветовал Владимир Зайцев.

Врач добавил, что избежать такой неприятной ситуации поможет поговорка: «Когда я ем, я глух и нем», сообщает радио Sputnik.

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