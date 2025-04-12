«Локомотив-Кубань» проведет благотворительный баскетбольный матч в помощь Судже

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о благотворительной акции — все средства от продажи билетов на предстоящий матч против «Уралмаша» 13 апреля будут перечислены в фонд «Почет» для оказания помощи пострадавшим жителям Суджи в Курской области, а также местным железнодорожникам.

Мероприятие пройдет в «Баскет-Холле» в 16:00 и станет не только спортивным событием, но и важной благотворительной инициативой. Собранные средства направят на закупку медикаментов и товаров первой необходимости, оказание гуманитарной поддержки и помощь семьям пострадавших от оккупантов ВСУ.

«Каждый приобретенный билет — это реальный вклад в доброе дело. Приходите поддержать команду и стать частью нашей акции. Спорт объединяет не только болельщиков, но и тех, кто нуждается в помощи!», — отметили в пресс-службе клуба.

Ранее «Локомотив-Кубань» уже реализовал аналогичные проекты, перечислив часть доходов от матчей с ЦСКА и «Пари НН» на ликвидацию последствий экологической катастрофы на черноморском побережье Краснодарского края.

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