«Локо-2009» стал чемпионом Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В Краснодаре подвели итоги межрегиональных соревнований по баскетболу среди юношей до 18 лет.

Уверенную победу одержали ребята из «Локо-2009» — команда академии «Локомотив-Кубань» выиграла все пять матчей и стала чемпионом Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Тон задали дисциплина, скорость и грамотная игра на каждом участке площадки. И даже при таком результате тренер Владимир Анциферов сохранил рабочий настрой.

«Как тренер-максималист я хочу заметить, что мы могли бы и лучше, есть над чем работать. Но, тем не менее, хорошие игры — дальше так и держать», — отметил наставник.

В турнире участвовали сильнейшие команды двух округов, а также сборная Запорожской области. Победа дала кубанцам прямой путь в полуфинальный этап первенства России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», юные баскетболисты «Локомотив-Кубань» тоже стали лучшими на юге страны. Команда «Локо-2010» выиграла межрегиональный этап первенства России среди юношей до 17 лет.

