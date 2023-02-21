Логистический комплекс «Прогресс» в Краснодаре планируют построить до конца 2024 года

Новый логистический комплекс разместят в поселке Березовом на улице имени Карла Гусника, 25.

Инвестпроект согласован на региональном и муниципальном уровнях, идет подготовка документации для получения разрешения на строительство объекта. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

«Карат» — надежная компания, которая зарекомендовала себя с лучшей стороны. Среди основных партнеров — ведущие производители и импортеры алкогольной продукции Кубани: компании «Абрау-Дюрсо», «Союз-Вино», «Мысхако», «Кубань-Вино» и другие», — сказал начальник управления инвестиций и развития МСП Артем Анацкий.

Логистический комплекс площадью 30 тыс. кв. м разместят на участке в 5,96 га. Здание будет четырехэтажным, высота потолков составит 12 м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Инвестором выступает компания «Карат», основанная в 2015 году. С 2016 года она специализируется на хранении и продаже алкогольных и безалкогольных напитков. «Карат» сотрудничает с предприятиями розничной, оптовой торговли и предприятиями общественного питания Кубани, Адыгеи, Ростовской области и Республики Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», объем инвестиций в проект превышает 500 млн рублей. В логистическом центре создадут 100 новых рабочих мест.