Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Ростовской области, есть погибший

Трагедия произошла на реке Северский Донец в районе поселка Синегорского в Белокалитвинском районе.

По предварительным данным, трое рыбаков на моторной лодке наткнулись на мель. В результате лодка перевернулась, и мужчины оказались за бортом. Одному из них удалось спастись. Тело второго, 57-летнего мужчины, позже нашли спасатели.

Судьба третьего рыбака неизвестна, его поиски продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в Telegram.

Читайте также: тело 35-летнего мужчины обнаружили в реке Афипс в Северском районе. Погибшего извлекли из воды вблизи поселка Афипского 21 октября. В пресс-службе ГУ МЧС РОссии по Краснодарскому краю сообщили, что личность погибшего установлена, ему было 35 лет.

Подпишись, здесь всегда интересно.