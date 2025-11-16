«ЛизаАлерт»: чаще всего люди теряются в городе, а не в лесу

С начала года в городах России потерялось 36 тыс. 127 человек, тогда как вне населенных пунктов — 8 тыс. 41 человек.

Такие данные привели в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Специалисты назвали распространенным заблуждением мнение о том, что чаще всего люди теряются в лесу.

«Да, в «грибной сезон» количество заявок возрастает, но большая часть поисков приходится все же на город», — пояснили в организации.

С начала года в поисковый отряд поступило 44 тыс. 370 заявок на поиск пропавших людей. Удалось спасти 35 тыс. 640 человек из них, умерли 2 тыс. 340 человек. Еще 216 обращений поступило на поиск тех, кто пропал более года назад, сообщает РИА «Новости».

